وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال بالعيد الثامن لتجليس البابا تواضروس الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الاحتفال بالعيد الثامن لتجليس البابا تواضروس الثانيـوزيرة الثقافة تشهد الاحتفال بالعيد الثامن لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني على كرسي مارمرقس.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أسامة هيكل وزير الإعلام، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، اللواء إيهاب عزت نائبًا عن اللواء أركان حرب أحمد خليفة مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية، المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا ولفيف من أصحاب النيافة الأباء الأساقفة، وعدد من السفراء وممثلي الدول والوزراء السابقين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، والآدباء والمفكرين والشخصيات العامة.

وقدمت وزيرة الثقافة التهنئة للبابا بمناسبة العيد الثامن لتجليسه على كرسي مارمرقس، وأشادت بافتتاح المكتبة البابوية المركزية والتي تعد الأكبر بالكنيسة القبطية على مستوى العالم.

وأشارت إلى أهمية ما تضمه من مخطوطات وعناوين نادرة، وأكدت أن المكتبات لها دور كبير فى الحفاظ على المعارف الإنسانية وأحد أدوات صون التراث الحضارى للأمم والشعوب.

وثمّنت الوزيرة دور المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، في نشر التنوير ودعم وتعزيز قيم الانتماء.

وأعرب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن سعادته لما تضمنه هذا الفيلم التسجيلي من معلومات قيمة عن المكتبة البابوية المركزية مشيدًا بالتقنية العالية والمجهود الكبير المبذول فيه، وشكر قداسته نيافة الأنبا إرميا والقائمين على الفيلم التسجيلي من قناه MESAT ، مشيرا إلى أن المكتبة قامت على تبرعات الكنائس والأديرة والإيبارشيات فى مصر والخارج، كما قدم الكثير من الأقباط العديد من الكتب القديمة والجديدة كما أهدى عدد من شبابنا خارج مصر المكتبة بكتب وموسوعات بلغات متنوعة، وكذلك أهدى بعض الأحبار الأجلاء أجهزة تساعد فى أعمال المكتبة مثل smart video projectors , laptops and scanners وتم الاستعانة بخبرات الأديرة فى إدارة المكتبات مثل دير البراموس، أبو مقار ومارمينا بمريوط.

وأضاف: "سيتم تكوين مجلس للأمناء ومجلس إدارة المكتبة تحت رئاسته حتى تقوم بأداء مهامها بأفضل صورة"، مؤكدًا أن دور المكتبة في خدمة الأنشطة المعرفية والأكاديمية والدراسية خاصة الحقبة القبطية كونها جزءًا أصيلًا من مكونات وطننا الحبيب مصر.

وخلال الحفل قدم البابا تواضروس الثاني وبرفقته الأنبا إرميا، درع المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي لوزيرة الثقافة نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، كما تم تكريم القائمين على الفيلم التسجيلي.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أسامة هيكل وزير الإعلام، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، اللواء إيهاب عزت نائبًا عن اللواء أركان حرب أحمد خليفة مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية، المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا ولفيف من أصحاب النيافة الأباء الأساقفة، وعدد من السفراء وممثلي الدول والوزراء السابقين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، والآدباء والمفكرين والشخصيات العامة.