شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات ورش التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط ورشة التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال، وذلك بمقر جمعية تحدي الإعاقة بالقوصية والتي استمرت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام متتالية في الفترة من ٢٣ نوفمبر وحتى ٢٥ نوفمبر الجاري وقدمها بيت ثقافة القوصية، حيث تم تكريم المتميزين في موهبة الرسم بمنحهم شهادات تقدير وبعض من الجوائز رمزية.

يواصل قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر فعاليات برنامج الأسبوع الثقافي الفني تحت شعار «بنحبك يا مصر» بمقر المعهد الأبتدائى الأزهرى بقرية بنى عليج، حيث تضمن البرنامج العديد من الفعاليات المتنوعة بين الثقافية والفنية منها الندوات والمحاضرات الثقافية وعروض أفلام وورش فنية، كما استمر تقديم ورشة الخط العربى مع وفاء عبدالحميد بالمعهد، وتم تقديم شرح مفصل عن مبادئ الخط العربي وحروف الكتابة النسخ والرقعة، بينما قدمت الفنانة ولاء فرحات ورشة فنون تشكيلية للأطفال.