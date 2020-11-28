شكرا لقرائتكم خبر عن «الفهرسة الموضوعية وعلاقتها بتصنيف المكتبات» ورشة تدريبية بقصور الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات الورشة التدريبية «فهرسة وتصنيف المكتبات» التي تقدمها عبر تقنية البث المباشر، وحاضرها الدكتور محمود طارق هارون مدرس بقسم المكتبات جامعة عين شمس ليوضح أن الفهرسة تساعد المفهرس في معرفة الموضوعات، التي تندرج تحتها مقتنيات مكتبته فهي عملية تتم من خلالها تحليل المحتوى الفكري للأوعية ومصادرها .

وتعد الفهرسة الموضوعية من العمليات الفنية الراقية، التي تتم على مقتنيات المكتبة وهى القسم الرئيسى الثانى من الفهرسة الذي يهتم بالمحتوى الموضوعى للمواد، وتعتبر من أهم العمليات الفنية المرتبطة بإعداد مصادر التعلم والمواد فنياً من خلال اختيار المفهرس لرأس موضوع من قائمة رؤوس موضوعات للتعبير عن موضوع المواد المفهرسة، وهناك تشابه كبير بين الفهرسة الموضوعية والتصنيف، فالأولى تعنى بتحديد موضوعات المواد في شكل اصطلاحى محدد من خلال قائمة رؤوس موضوعات مقننة أو مكنز موضوعى، أما التصنيف فيعنى بتحديد موضوعات المواد معبراً عنها بأرقام أو رموز تصنيف من خلال خطة تصنيف تستخدمها المكتبة، والفهرسة الموضوعية تعتبر أهم وأصعب العمليات الفنية المتصلة بالإعداد الببليوجرافي لمجموعات المكتبة؛ لأن الكتاب يُقتني من أجل موضوعه، لا من أجل أي شيء آخر، وبما أن الفهرسة الموضوعية – علماً وتطبيقاً – تهتم بالجانب الموضوعي.