شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الوادي الجديد تحتفل بفوز الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار احتفلت جماهير النادى الأهلى في الوادى الجديد بفوز فريقها على نظيره الزمالك واقتناص البطولة الإفريقية للمرة التاسعة. وانطلقت الجماهير من حدب وصوب وتجمعت بالميادين الرئيسية حامله اعلام النادى الأهلى والألعاب النارية والصافرات للاحتفال وسط إجراءات أمنية مشددة للحفاظ على الأمن العام وتسيير حركة المرور. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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