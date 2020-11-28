شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تطلق منصة التعليم المصري الإلكترونية (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التربية والتعليم ‘التعليم الفني ،منذ قليل، اطلاق منصة التعليم المصري . وأكدت الوزارة أن منصة التعليم المصري تتيح كل المعلومات المطلوبة عن الوسائل التعليمية المتاحة للطلاب في العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، وكيفية استخدامها لتحقيق أكبر استفادة من العملية التعليمية. وطالبت الوزارة بالدخول الآن على منصة التعليم المصري لمعرفة المزيد عبر الرابط التالي:

eduhub.moe.gov.eg الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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