شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع الأعمال النهائية لتطوير وصيانة كوبري كفر الجزار المعدني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الجمعة، الأعمال النهائية لتطوير وصيانة كوبري كفر الجزار للاستعداد لافتتاحه أمام حركة السيارات مساء غدا السبت، وذلك بعد الإنتهاء من اعمال دهان البلدورات وجسم الكوبري وتخطيط الأرضية للتنظيم المروري.

شاهد الهجان أعمال تغطيه سطح الأسفلت بماده استيل جارد وهي ماده أمريكية الصنع تعطي السطح لمعه، وتحافظ على الأسفلت من عوامل الجو حيث تعطيه عمرا أطول.

وقال المحافظ إنه تم إنشاء مخرات وبالوعات لتصريف مياه الأمطار، وعمل الفواصل الهندسية اللازمة لعملية التمدد والإنكماش خلال تغير الفصول بين الصيف والشتاء، كعامل أمان للكوبري، كما سيتم تركيب الكاميرات لرصد أي مخالفات وإنارة الكوبري بالكامل بكشافات الليد.

وتابع الهجان جولته بمتابعه سير العمل بكوبري قلما العلوي بطريق مصر الإسكندرية الزراعي استعدادا لافتتاحه قريبا، والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

وفى هذا الصدد أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق مصر – الاسكندرية الزراعي (اتجاه الإسكندرية إلى القاهرة وفتحه أمام حركة المرور تسهيلا على المواطنين)، موضحاً أن تكلفة إنشاء الكوبري الإجمالية تصل إلى 281 مليون جنيه، وان طول الكوبرى يبلغ 1050م شامل المداخل، وعرضه يصل إلى 24م، بواقع 3 حارات لكل اتجاه.