شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى البحيرة يحتفلون بفوز الأهلى بـ«تكبير ووزغاريد وكلاكسات وطبول وشماريخ» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفل أهالى البحيرة بفوز فريق الأهلى، وخرج عشرات المواطنين فى مسيرة بمدينة دمنهور وهم يُكبرون «الله أكبر»، وانطلقت الطبول من مواطنين يهتفون «أهلى .. أهلى»، وانطلقت «كلاكسات» السيارات، وخرجت أعلام الأهلى من نوافذ السيارات تعبرًا عن الفرحة بفوز الأهلى ببطولة أبطال افريقيا.
وأطلق بعض الشباب الشماريخ، بينما خرجت السيدات فى مدينة دمنهور من شرفات المنازل تعبرًا عن الفرحة بفوز الأهلى، وأطلقت بعضهن الزغاريد، وهتفت بعضهن «مبروك يا أهلى.. التاسعة يا أهلى»، ولم يخلو الأمر من بعض العناد فى مشجعى الزمالك، إلا أنه لا يفسد للود قضية.
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