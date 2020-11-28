شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدا وزير الخارجية يقومان بجولة إفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام كل من السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والسفير أسامة شلتوت، مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان، بجولة في منطقتي القرن الأفريقي وشرق أفريقيا تضمنت كلا من: السودان وجنوب السودان وجيبوتي وكينيا.



ويأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية ومتابعة التطورات في المنطقة.



وذكرت الخارجية اليوم الجمعة أن الجولة شملت لقاءات مع كبار المسئولين بتلك الدول، تم خلالها تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة في منطقتي القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، حيث أكد الجانب المصري على متابعته لتلك التطورات، وشدد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار بالمنطقة وما توليه مصر من اهتمام بالغ لاستقرارها، ودعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن في هذه المنطقة التي تُمثل ركيزة للأمن الإقليمي والقاري.



كما تم التباحث حول سُبُل دعم العلاقات الثنائية وتطويرها مع تلك الدول في شتى المجالات، فضلاً عن متابعة برامج التعاون الثنائي التي تجمع مصر بها.