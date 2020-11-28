شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علم الأوبئة: دخلنا فى الموجه الثانية من كورونا ومستمرة لـ أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، إن الموجة معناها ارتفاع منحنى الإصابة تم انخفاضه مرة أخرى، وارتفاعه مرة ثانية يدل على دخول الموجة الثانية، مشيرا إلى أن مصر دخلت بالفعل فى الموجة الثانية ولكن مايهمنا هو عدم ارتفاع حالات الوفاة.

وأضاف أن مصر مستعدة وجاهزة لمواجهة تلك الموجة، حيث يوجد بروتوكولات جاهزة تابعة لوزارة الصحة وأن العلاج المبكر في فيروس كورونا هو الأهم.

وتابع عنان خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية، إن الكورونا ستظل موجودة لعدة سنوات، مشيرا إلى أن الموجة الثانية من فيروس كورونا ستستمر حتى شهر أبريل 2021 وأن فيروس كورونا سيتم تحويله وتطويره كباقى الفيروسات الأخرى مثل فيروس سارس على سبيل المثال.

وواصل عنان، أن لقاح الأنفلونزا مهم لعلاج الأنفلونزا الحادة ويعمل على التفريق بين نوع الإصابة أكانت فيروس كورونا أم أنفلونزا عادية.