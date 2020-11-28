شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب ساعات "ماركات عالمية" مع راكب عربى بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، برئاسة الدكتور ماجد موسى المدير العام ، من إحباط محاولة تهريب ساعات "ماركات عالمية" مع راكب عربي قادم من دبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي ، استوقف سامح أمين الجبار مدير الحركة راكب عربي أثناء خروجه من اللجنة الجمركية ، حيث تلاحظ لمدير الحركة كثرة اختام السفر والوصول بجواز سفره فطلب تفتيش الحقائب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مصطفي مرسي مأمور الجمرك الذي تلاحظ له وجود عبوات ساعات ذات كثافة عالية.

وقام احمد البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف جورج صفوت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ، فتبين وجود ساعات مخفاه بين طيات الملابس، وقام هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك بتكليف جورج صفوت وسامي نبيل مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط ساعات أخري مخبأه داخل الملابس الذي يرتديها بإجمالي ستة ساعات.

أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى المدير العام.