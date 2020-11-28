شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تعلن موعد استقرار حالة الطقس وفرص هطول الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين، مدير التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، إن التقلبات الجوية التي شهدتها مصر خلال الأيام السابقة كانت متوقعة، مشيرا إلى أنه بداية من الغد ستستقر الأحوال الجوية بشكل كبير، وفرص سقوط الأمطار على القاهرة تكون منعدمة مع استمرار تكون الشبورة المائية على الطرق، مؤكدا أن فرص وجود موجات من الطقس السيئ وهطول الأمطار بغزارة لا تزال موجودة خاصة في فصل الخريف وبداية فصل الشتاء.

من جانب آخر، كان الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية قد حذر من الطقس السيئ الجمعة خلال مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.. وأكد محمود شاهين أن "درجات الحرارة ستهبط وسيشعر المواطنون بالبرد خلال توقيت المباراة وطيلة الليل.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستضرب أماكن متفرقة من القاهرة في موعد مباراة الأهلي والزمالك، وبالتالي يجب على المتابعين للمباراة في المناطق العامة أن يحذروا من برودة الطقس اليوم الجمعة.