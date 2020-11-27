شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 13 حالة شفاء ولا إصابات أو وفيات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء اليوم 13 حالة شفاء ، ولا توجد حالات اصابة أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء أنه تم تسجيل عدد 13 حالة شفاء ، ولا توجد حالات اصابة أو وفيات اليوم .. مشيرا الى أن اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس يبلغ 157 حالة ، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء الى 682 حالة .. مع ثبات عدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة على 44 حالة منذ بداية الجائحة .

وأكد على وجود عدد 5 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و 77 حالة أخرى تحت العزل المنزلى .