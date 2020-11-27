شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: «قصر وادى النطرون» يُثرى النشاط الثقافى فى القاهرة والإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن محافظة البحيرة أصبحت مركزًا للاشعاع الثقافى والفنى، وأن قصر ثقافة وادى النطرون، سيعمل على الإثراء الثقافى للقاهرة والاسكندرية لتوسطة المسافة بين المحافظتين بالإضافة إلى محافظة البحيرة، ويوجد ضمن برنامجه العديد من الأنشطة الثقافية والفنية.

وأضافت «عبد الدايم» أن القصر يُعد إضافة جديدة للبنية الثقافية المصرية، وتجسيدا للخطوات الجادة لإستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن الواحد ونشر الوعي وبث روح المواطنة والإنتماء.

وافتتحت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قصر ثقافة وادي النطرون، ورافقها اللواء هشام آمنة،محافظ البحيرة، وأقيم قصر الثقافة على مساحة ٤٠٠٠ م٢ بتكلفة إجمالية ٢٧ مليون جنية.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما حضره من محافظة البحيرة كلاً من الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون.

يتكون القصر مكون من طابقين ومبني إضافي، عبارة عن إستراحة تتسع ١٦ سرير، المساحة التي تشغلها المباني الكلية حوالي ١٤٥٠ م٢، وباقي المساحة لاند إسكيب، بالإضافة إلى مسرح صيفي يتسع لـ ٣٠٠ مقعد، والطابق الأرضي من المبنى عبارة ريسبشن ومكتب إداري وقاعة متعددة الأغراض ودورات مياة وقاعة تكنولوجيا معلومات ومكتبة الطفل وباثيو (بهو) ومخزن ومنفذ بيع كتب والمسرح الداخلي يتسع إلى ٢٧٨ مقعد .

ويتكون الطابق العلوي منه من مكتبة شباب قاعة نشاط المرأة ودورات مياة وأوفيس وقاعة معارض وغرفة تحكم المسرح (غرفة إسقاط) وبلكون المسرح .

وأشاد اللواء هشام آمنة، بوزيرة الثقافة، مؤكداً على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في نشر التنوير والإرتقاء بالوعي والفكر وبناء الهوية وتنمية القيم الوطنية من خلال ما تقوم به من أنشطة وتدشين الكيانات الثقافية في مختلف المحافظات .وأشار «آمنة» إلى دعم القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير البنية الأساسية للتعليم والثقافة لأهمية العلم والثقافة فى تشكيل وبناء العقول التى تملك الوعى والقدرة إتخاذ القرارات فى شتى القطاعات.

وزيرة الثقافة، ايناس عبد الدايم: «قصر وادى النطرون» يُثرى النشاط الثقافى فى القاهرة والإسكندرية

وزيرة الثقافة، ايناس عبد الدايم: «قصر وادى النطرون» يُثرى النشاط الثقافى فى القاهرة والإسكندرية

وزيرة الثقافة، ايناس عبد الدايم: «قصر وادى النطرون» يُثرى النشاط الثقافى فى القاهرة والإسكندرية

وزيرة الثقافة، ايناس عبد الدايم: «قصر وادى النطرون» يُثرى النشاط الثقافى فى القاهرة والإسكندرية

وزيرة الثقافة، ايناس عبد الدايم: «قصر وادى النطرون» يُثرى النشاط الثقافى فى القاهرة والإسكندرية

وزيرة الثقافة، ايناس عبد الدايم: «قصر وادى النطرون» يُثرى النشاط الثقافى فى القاهرة والإسكندرية