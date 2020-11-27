شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: اغتيال عالم نووي إيراني وأصابع الاتهام صوب إسرائيل.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه تم منذ قليل اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، في طهران.

وتابع بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن محسن فخري لا يشارك فقط في البرنامج النووي الإيراني ولكن في البرنامج الصاروخي .

واستكمل الإعلامي مصطفى بكري، أن المعلومات الأولية تشير إلى حدوث تفجير ثم إطلاق نارًا على موكبه، وقتل في العملية 3 من الحرس الخاص بالعالم الإيراني .

وأضاف بكري أن مستشار المرشد الأعلى على خامنئي قال إن الرد على اغتيال محسن فخري سيكون كالصاعقة على رؤوس القتلة .

وكشف بكري عن أسباب اتجاه أصابع الاتهام إلى إسرائيل، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكر اسم العالم الإيراني سابقا كأحد كبار العلماء في البرنامج النووي الإيراني

كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن فشل مخططات سابقة لاغتياله، وأن إسرائيل نفذت عدة مرات عمليات اغتيال استهدفت من القائمين على البرنامج النووي الإيراني.