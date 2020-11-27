شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطلق منصة التعليم المصرى لشرح ما يحتاجه الطلاب والمعلمون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منصة التعليم المصرى، لشرح كل المعلومات المطلوبة عن الوسائل التعليمية المتاحة للطلاب في العام الدراسي الجديد الجارى وكيفية استخدامها لتحقيق أكبر استفادة من الدراسة ، وتعتبر منصة التعليم المصرى بمثابة دليل شامل للعام الدراسي الحالى 2020/2021.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن متابعة المنصة عبر الرابط التالى"
eduhub.moe.gov.eg
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن الدخول على رابط منصة التعليم المصرى ويظهر دليل لأولياء الأمور ودليل الطلاب و دليل للمعلمين لمعرفة كل ما يحتاجه أعضاء المنظومة التعليمية عن العام الدراسي الجارى.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت توفير قناة "مدرستنا" لطلاب التعليم الأساسى التى تبث من خلال :
- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303
- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع
- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى
- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الاعدادى
- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لان الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص
- إضافة الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الاجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن
- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.
- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.
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