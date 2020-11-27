شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تنشر صورها من داخل مساجد دمياط.. وتعلق: نشكر ربنا على نعمة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، صور من زيارتها لمحافظة دمياط اليوم الجمعة ومشاركتها وزير الأوقاف ومحافظ دمياط، افتتاح عدد من المساجد وحضورها خطبة الجمعة.

وعلقت الوزيرة فى تدوينه لها على صفحتها الرسمية: "تعرف تترجم "سبحان الله" بالإنجليزي ولا "الله يسامحك" ولا "ربنا يديم المحبة" ولا "ربنا كبير" ولا "إن شاء الله" ولا حتى "ربنا على المفترى".

وتابعت وزيرة الهجرة: "إحنا شعب كل كلامنا بنذكر فيه ربنا لأننا كلنا قريبين منه بنشكره على نعمة الوطن، وعلى قيادتنا اللى مش بتفرق بينا".

وأضافت الوزيرة: "النهاردة حضرت مع زميلى العزيز وزير الأوقاف خطبة الجمعة فى دمياط عن الهجرة غير الشرعية، وفى ضيافة المحافظ الشاطرة جدا الدكتورة منال عوض".

واختتمت: "مصر ما يتخافش عليها.. محروسة باذان الجوامع وأجراس الكنائس".