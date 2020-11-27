شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الشهيد شريف محمد عمر عن لقاء حرم الرئيس السيسي: حوار راق من سيدة راقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إيمان غريب، والدة الشهيد المقدم شريف محمد عمر، أنها كانت منبهرة أمس بحديث السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصفته بالحوار الراقي الذي خرج من سيدة راقية تمثل السيدات المصريات، متوجهة إليها بالشكر، لأنها في وسط الحوار ذكرت أسر الشهداء وبشكل خاص أمهات الشهداء، لأنها في المقام الأول أم، لذلك هذه تشعر بألم كل أم مصرية.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز: "بشكرها جدا على كلامها وعاوز أقول لحضرتها إن دى أقل حاجة احنا كأمهات ممكن نقدمها لبلدنا، لأننا ربينا ولادنا على التضحية من أجل وطنهم، والله لو اتطلب مننا أكتر من أرواحنا لبلادنا هنقدمها ومش هنكون ندمانين أو زعلانين من حاجة، أنا عندي ابني التاني ظابط، وعندنا الأمهات لما ولادهم بيستشهدوا بندخل ولادنا شرطة وحربية عادى علشان يخدموا بلدهم".