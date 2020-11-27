شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بهارفارد: مصر من أعلى الدول استهلاكا للزيوت المهدرجة التى تسبب مرض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أسامة حمدى ، أستاذ السمنة و وأمراض السكر ، بجامعة هارفارد الأمريكية، إن مصر من أعلى دول العالم فى استهلاك الزيوت المهدرجة، وهى الأعلى فى التسبب بأمراض القلب ، مؤكدا في مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، أن أمريكا منعت استخدام الزيوت المهدرجة والسمن الصناعى .

وأضاف حمدى ، أن السمن الصناعى غير المهدرج صحى ، ولا يسبب أمراض القلب ولكنة غير منتشر فى كل دول العالم ، مؤكدا أن زيت الزيتون أفضل زيت على الإطلاق لأنه يعمل على تقليل الكولسترول الضار فى الجسم، مؤكدا أن طريقة الأكل فى مصر تؤدى إلى الانتحار، ولا يجب أن نصل الى الجوع الشديد، وإذا أكلنا لا يجب أن نصل الى الشبع الكامل.