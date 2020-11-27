شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يمنع راكبين من دخول البلاد بسبب تحليل PCR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، دخول راكبين من جنسيات أجنبية البلاد فور وصولهم المطار، وذلك بسبب انتهاء صلاحية نتيجة تحليل الـ PCR الخاص بهما، هو ما يخالف الضوابط التي تضعها الحكومة المصرية للقادمين من دول الخارج، بضرورة ألا يتجاوز موعد إجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا قبل 72 ساعة فقط من الرحلة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين على رحلة الخطوط الهولندية رقم 553 القادمة من امستردام، وفحص أوراق تحليل الـ PCR الخاص بفيروس كورونا للقادمين على متن الطائرة، تبين أن اثنين من الركاب تحليل الـ PCR الخاص بهما تجاوز الأيام المحددة .

واضافت المصادر، أن إدارة الحجر الصحي بالمطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، قررت منع دخول الراكبين وإعادتهما مرة أخرى إلى أمستردام على متن نفس الطائرة القادمين عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شركة الطيران لمخالفتها الضوابط التي وضعتها الحكومة المصرية حيال الراكب القادمين من الخارج، وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.