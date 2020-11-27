شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يصرف مكافأة 1000 جنيه لكل لاعب من فريق كرة القدم بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها ألف جنيه لكل لاعب شارك بالفعل في الدور الأول من دوري الوزارات ، تشجيعا للعاملين بالوزارة على ممارسة الأنشطة الرياضية.

وقالت الوزارة ، فى بيان صحفى اليوم الجمعة ، إن القرار جاء لتصدر فريق الوزارة مجموعته بإجمالي 12 نقطة في الدور الأول ، كما قرر الوزير صرف مكافأة أخرى عن كل مباراة يفوز بها الفريق في التصفيات النهائية .

وأعلنت وزارة الأوقاف عن تصدر فريق كرة القدم بوزارة الأوقاف مجموعته فى دورى الوزارات بالفوز فى 3 مباريات متتالية حيث فاز على كل من : فريق وزارة التنمية المحلية 4 / 1، وفريق وزارة الزراعة 4 / 3، وفريق وزارة التعاون الدولى 5 /1.

يذكر أن دورى الوزارات انطلق الأحد الماضى وينتهى 30 نوفمبر الجارى، بينما يبدأ دورى التنس 29 من نفس الشهر وينتهى فى اليوم التالى، بمشاركة 510 مشارك ومشاركة من 23 وزارة وديوان عام مجلس الوزراء، بواقع 15 مشارك ومشاركة من كل وزارة .