شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة فى قلب وعقل السيدة الأولى وشريكة الكفاح.. غدًا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول عدد ”الخليج 365” المطبوع الصادر صباح غدٍ السبت، عددٍ من التغطيات والموضوعات والهامة، أبرزها ملف خاص عن السيدة انتصار السيسي، بعد ظهورها في أول لقاء تليفزيوني، بالإضافة إلى متابعة جولة الرئيس السيسي بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة.

وإلى أهم العناوين:

بساطة وتلقائية حرم الرئيس مست قلوب المصريين فى أول حوار تليفزيونى مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة «DMC».. السيدة إنتصار السيسى.. «أخت المصريين».. من البداية حسيت إن الرئيس إنسان مسؤول.. ماكُنتش باعرف أعمل الأكل وهو اللى علمنى.. اتجوزنا يوم الخميس ونزل شغله الأحد.. والرئيس لم يتغير منذ أن كان ضابطًا وحتى الآن ويسعى لإسعاد الناس

رحلة فى قلب وعقل السيدة الأولى وشريكة الكفاح.. أحب أم كلثوم وفايزة أحمد.. والطبلاوى والمنشاوى من أفضل المقرئين والحصرى فى الأذان.. أبكى على الشهداء وأمهاتهم بطلات.. عشنا فى أحياء شعبية ووالدة الرئيس علمتنى أن الحفاظ على الخصوصية سبب نجاح أى بيت.. الرئيس عارف إن الست المصرية بتتعب

الرئيس يوجه بالبدء الفورى فى إنشاء التجمع السكنى «أهالينا 3».. السيسى يتفقد معدلات الإنجاز بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة.. ويوجه بإنشاء أكبر توسعة للحارات المرورية

«التعليم» تعلن إجازة نصف العام من 6 لـ 18 فبراير.. امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 23 يناير المقبل

الحكومة: لا صحة لإخفاء أعداد وفيات كورونا.. تشكيل غرفة أزمات مركزية استعدادا للموجة الثانية من الفيروس

ندوة توعوية للأئمة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية.. «الأوقاف» و«الهجرة» تطلقان «مركب النجاة» من دمياط

الجيزة والإسكندرية وبورسعيد الأعلى تصويتا.. إعلان أسماء 109 مرشحين فازوا فى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لـ«النواب».. الإثنين

وزير التعليم العالى: تكليفات رئاسية بتوطيد التعاون مع الدول الأفريقية فى التعليم والبحث العلمى

«السكة الحديد» تستقبل 13 عربة روسية جديدة.. ارتفاع العربات الواردة من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة لـ 151 عربة.. ووصول 35 عربة أخرى قبل نهاية العام.. وتشغيلها جميعا بالكامل على الخطوط الرئيسية



