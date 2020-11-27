"الرى": الانتهاء من إنزال وتعليق مجموعة المصافى الخاصة بالبئر العميق بسيوة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من إنزال وتعليق مجموعة المصافي الخاصة ببئر بني بير الإنتاجى العميق بواحة سيوة، وذلك ضمن منظومة تطوير الرى والصرف فى واحة سيوة.

يشار إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ خطة تنمية واحة سيوة فى إطار جذرى شامل يحافظ على طابعها التراثي المميز، وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه لزيادة إنتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية "الزيتون والنخيل" على نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة.

وتعد مشكلة الصرف الزراعى فى واحة سيوة من أخطر مشاكل الصرف الزراعى بمصر وأقدمها لكونها تهدد جميع أراضي سيوة بالغرق وانهيار المبانى التى يمتلكها سكان الواحة، بما فى ذلك المواقع الأثرية، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، كون الواحة منخفضة عن سطح البحر بـ17.5 متر.

وتمتلك الواحة أكثر من 220 عيناً للمياه العذبة تستخدم فى رى زراعات من النخيل والزيتون والغلال، يعود تاريخها إلى العصر الرومانى، إلا أنه فى ثمانينات القرن الماضى تم حفر آبار مياه جوفية جديدة بعد أن كانت تنحصر بين عيون المياه الرومانية، وهو ما تسبب فى توازن منظومة الرى نتيجة التوسع فى الحفر غير المدروس للآبار، والتى كانت تهدف للتوسع فى مساحات الأراضى الزراعية، حيث قابل ذلك زيادة فى مساحات وعدد برك الصرف الزراعى، والتى أهمها برك سيوة، وبهى الدين، والزيتونة وتقدر مساحتها بـ47 ألف فدان مقابل 30 ألف فدان أراضى زراعية تُزرع بالنخيل والزيتون.

وتسببت مياه الصرف الزراعي بسيوة، فى العديد من الأزمات للواحة، أهمها عدم صلاحية زراعة بعض الأصناف مثل (المشمش، والبرقوق، والعنب، والجوافة)، وكذلك مشكلة تلف الأشجار فى مناطق عديدة مثل منطقتى "وفله، وبريزى"، وأصبح لا توجد بها زراعات، أما القطاع الشرقى للواحة فيواجه مشكلة التصحر.