شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تستقبل أول فوج سياحى من البرازيل منذ استئناف حركة السياحة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت محافظة المنيا ، فوج سياحى قادم من دولة البرازيل، ويعد هذا الفوج هو الأول منذ استئناف حركة السياحة الوافدة الى مصر فى شهر يوليو الماضى ، وقام أعضاء المكتب السياحي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة المنيا باستقبال الوفد والاحتفال به من خلال عرض فني لفرقة فنون شعبية.

وقالت إيمان محمود ، رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، أن أعضاء مكتب الهيئة بالمنيا قاموا بمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة والتأكد من تطبيقها منذ لحظة وصول الوفد الى المنيا وحتى انتهاء اجراءات إقامتهم بالفندق الخاص بهم ، مضيفة

أن المكتب قام أيضا بتوزيع مجموعة من النشرات والمواد الدعائية عن مناطق الجذب السياحية والأثرية المصرية.

كما تم خلال فعاليات الزيارة عرض مجموعة من الأفلام الترويجية الخاصة بالوزارة منها فيلم رحلة سائح في مصر الذي أطلقته الوزارة في إطار حملتها الترويجية Same Great Feelings.

هذا ومن المقرر أن يقوم الوفد خلال تواجدهم بمحافظة المنيا بزيارة منطقة تل العمارنة ومنطقه بنى حسن، وبتضمن برنامج زيارة الوفد لمصر أيضا مدن القاهرة، والأقصر، وأسوان، وأبو سمبل.



الفوج السياحي من دول البرازيل