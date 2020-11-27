وزيرة الثقافة ومحافظ المنوفية يفتتحان سينما ومسرح مدينة السادات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، سينما ومسرح مدينة السادات بعد الانتهاء من عمليات تطويرهما وتحديثهما.

وقالت عبدالدايم، إن افتتاح سينما ومسرح السادات يعكس إصرار الدولة على تفعيل كافة الأدوات الإبداعية والتنويرية التي تسهم في بناء الشخصية المصرية، كما يأتي تتويجاً لجهود الوطن في تحديث وتطوير البنية الثقافية المصرية باعتبارها إحدى المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.

وأضافت: "وزارة الثقافة تسعى جاهدة لتوفير البيئة الملائمة والمحفزة للفنانين والنابغين وذوي المواهب المتعددة لتقديم المزيد من الإبداع الذي من شأنه تحقيق التقدم المجتمعي المنشود".

ومن جانبه، أشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ، المنوفية بجهود وزارة الثقافة في الاهتمام بتطوير المنابر الثقافية والفنية في المحافظة والتي تسهم في الارتقاء بالمستوي الإبداعي لأبنائها من الموهوبين واحتواء طاقات الشباب لصالح مستهدفات التنمية المجتمعية، مؤكداً دور الثقافة والفنون في بناء الإنسان.

كما شهدت وزيرة الثقافة ومحافظ المنوفية فيلم تسجيلي تضمن عرضاً لأهم مراحل تطوير المشروع وحتى اكتماله.

جدير بالذكر أن برنامج الفعاليات الفنية والثقافية لسينما مسرح السادات يتضمن تقديم مزيج من الفنون والفلكلور المتنوعة تشمل عروض مسرحية، عروض سبنمائية، عروض فرق وآلات شعبية، عروض لفرق استعراضية وموسيقية، عروض لفرق موسيقى عربية، ومن تقديم الفرق الفنية التابعة لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي التابع لهيئة قصور الثقافة.

وكان المشروع تم إنشاؤه كسينما فقط عام 1992م ولم يتم الاستفادة منه حيث ظل مبنىً مهجوراً لعدة سنوات إلى أن قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بعمليات تطويره في أبريل 2016، وأصبح المبنى حالياً فى صورته النهائية مشتملاً على سينما ومسرح معاً، والكيان ككل يخدم ثقافياً العديد من أبناء مدينة السادات والتي يبلغ تعداد سكانها قرابة نصف مليون نسمة بالإضافة إلى خدمة جميع سكان محافظتي المنوفية والبحيرة، حيث يقع المبنى على مساحة 6078 متر مربع تنقسم إلى 1800 متر مربع عبارة عن مبانى، و 4278 متر مربع مساحات خضراء ولاند سكيب، ويتكون من الدور الأرضي والذي يحتوى على المدخل الرئيسي، صالة كبار الزوار، غرفة أمن ومراقبة، غرفة ادارة ارضي، غرفة كهرباء تحكم، وقاعة المسرح تحتوي على 424 كرسي بإجمالي مسطح 500 متر مربع، وخشبة المسرح بمساحة 200 متر مربع، بالإضافة إلى 2 غرفة تغيير ملابس ممثلين خلف خشبة المسرح، مخزن ديكور، غرفة مولد كهربائي، كما يتضمن الدور الأول على عدد 5 غرف إدارية، غرفة إسقاط، غرفة صوت، غرفة ضوء، كما اشتملت أعمال اللاند سكيب على عمل سور حماية بكامل مساحة الأرض مع مراعاة وجود مساحات خضراء و بوابة دخول وجراج سيارات، كما تم تجهيز المبنى بأحدث أجهزه الصوت والإضاءة، وتم مراعاه اشتراطات الدفاع المدني حيث ان المبنى مزود بأجهزة انذار و مكافحة ضد الحريق، وجميع الأخشاب والأقمشة بالمبنى معالجة ضد الحريق، وتم تجهيز المبنى بكاميرات مراقبة و نظام الأمن.