​صرف مكافأة للاعبي فريق الأوقاف بعد تصدرهم مجموعتهم بدوري الوزارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تشجيعًا للعاملين، على ممارسة الأنشطة الرياضية قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها 1000 جنيه لكل لاعب شارك بالفعل في الدور الأول من دوري الوزارات، من فريق الوزارة.

وقال وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إن المكافأة تأتي لتصدر فريق الوزارة مجموعته بإجمالي 12 نقطة في الدور الأول، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف مكافأة أخرى عن كل مباراة يفوز بها الفريق في التصفيات النهائية.

وأشار إلى أن ذلك، يأتي تشجيعا للعاملين بالوزارة على ممارسة الرياضة