افتتاح ملاعب نادي مستقبل وطن بحضور وزير الرياضة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

افتتح المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام، برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الجمعة، الملاعب الجديدة لنادي حزب مستقبل وطن، وذلك بعد أن شهدت عمليات رفع وكفاءة وتطوير خلال الفترات الأخيرة.

وأعقب حفل افتتاح الملاعب، مشاهدة مجموعة من العروض الاستعراضية بالفن الشرقي، والكاراتيه، ومباراة خماسية، وعددًا من العروض الترفيهية والثقافية، وسط التزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وشهدت الاحتفالية توقيع عقود المديرين الفنيين للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك فريقي الكرة النسائية، والخماسي، وذلك بهدف توفير مناخ جيد يساعد على الاستمرار في تحقيق النجاحات على مستوى جميع الرياضات.

شارك في الحفل، الدكتور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وسيد يسري رئيس النادي، وعددًا من رموز وقيادات ونواب الحزب، منهم؛ عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب محمد الجارحي أمين الشباب، والنائب هشام الحصري.

كما شارك النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، والنائب أحمد دياب، والنائب حسن سيد، والنائب أحمد الجندي المشرف العام على النادي، والمهندس حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ.

وقال "رشاد": نستهدف استمرار الانطلاقة الجيدة لفريق كرة القدم وتقديم نموذج قوي وجيد للرياضة المصرية، مع تعزيز دور النادي في تهيئة مناخ ملائم للنشء والشباب لاخراج طاقاتهم وتطوير مهاراتهم ومواهبهم بالشكل الذي يعود بالايجاب على المنظومة الرياضية.

ويذكر أن نادي مستقبل وطن لكرة القدم تأهل لدوري الدرجة الثانية بالقسم الثالث.