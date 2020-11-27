شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي إفريقيا.. كافتيريات المولات في اسوان كاملة العدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت الكافتيريات بالمولات التجارية في اسوان ازدحاما شديدا لمتابعة مباراة نهائي افريقيا بين الاهلي والزمالك ورفعت لافتات كامل العدد وحرص جماهير الفريقين علي التواجد مبكرا قبل بدء المباراة لحجز الاماكن كما اعدت بعض الاندية شاشات عرض كبيرة لمتابعة اللقاء. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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