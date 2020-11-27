شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: مكافأة ألف جنيه لكل لاعب كرة قدم بالوزارة لتصدر مجموعتهم في دوري الوزارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشجيعا للعاملين بها على ممارسة الأنشطة الرياضية قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها ألف جنيه لكل لاعب شارك بالفعل في الدور الأول من دوري الوزارات، وذلك لتصدر فريق الوزارة مجموعته بإجمالي ١٢ نقطة في الدور الأول .

كما قرر الوزير صرف مكافأة أخرى عن كل مباراة يفوز بها الفريق في التصفيات النهائية .