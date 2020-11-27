شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: مكافأة ألف جنيه لكل لاعب كرة قدم بالوزارة لتصدر مجموعتهم في دوري الوزارات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تشجيعا للعاملين بها على ممارسة الأنشطة الرياضية قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها ألف جنيه لكل لاعب شارك بالفعل في الدور الأول من دوري الوزارات، وذلك لتصدر فريق الوزارة مجموعته بإجمالي ١٢ نقطة في الدور الأول .
كما قرر الوزير صرف مكافأة أخرى عن كل مباراة يفوز بها الفريق في التصفيات النهائية .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,475
-
تعافي
102,268
-
وفيات
6,596
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف: مكافأة ألف جنيه لكل لاعب كرة قدم بالوزارة لتصدر مجموعتهم في دوري الوزارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.