شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يعقد لقاءً مه عدد من أهالى قرية البرشا بمركز ملوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، لقاءً جماهيريًا مع عدد من أهالى قرية البرشا مركز ملوى، مساء أمس الأول، لمتابعة تداعيات الموقف العام بالقرية عقب المشاجرة التى نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب ما تردد عن نشر عبارات بها ازدراء للأديان بصفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

حضر اللقاء الذى عُقد بمدرسة البرشا الإعدادية المشتركة ممثلون لبيت العائلة ولجنة المصالحات والأوقاف والأزهر والكنيسة وعدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب.

وشدد المحافظ على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخطئ أو يسىء للآخرين، ولن يُسمح بالخروج على القانون لأى شخص يحاول إشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص على تماسك البنية الوطنية لأبناء الشعب والذى تجسد فى افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكل الفعاليات التى تمثل نموذجًا وطنيًا فريدًا فى وحدة الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه، والقدوة التى يجب أن يقتدى بها كافة أبناء الوطن، وكرسالة للعالم أجمع بأن أبناء الدولة المصرية فصيل واحد، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

وأكد «القاضى» أن المنيا تشهد إنجازا كبيرا لم تحققه منذ عقود طويلة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، موضحا أن الدولة أنفقت ما يزيد على 36 مليار جنيه فى تنفيذ مشروعات قومية وتنموية على أرض المحافظة فى كافة القطاعات منذ عام 2014 حتى الآن.

وأضاف أن مركز ملوى يحظى بالعديد من المشروعات، من أهمها مشروع استصلاح 181 ألف فدان لشركة القناة لإنتاج السكر، والذى يعد أكبر مشروع صناعى زراعى فى مصر بمنطقة غرب المنيا، من خلال إنشاء أكبر مصنع للسكر فى العالم بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا، ويضم أكبر صومعة للسكر فى العالم، بطاقة تخزينية تبلغ 417 ألف طن على مساحة 240 فدانا، بتكلفة استثمارية مبدئية مليار دولار، ويوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، كما تم تطوير وإنشاء مستشفى ملوى العام بتكلفة 237 مليون جنيه، وتم العمل به بشكل جزئى كمستشفى للعزل منذ بدء جائحة كورونا، ويجرى العمل فى المشروعات الخاصة بمبادرة «حياة كريمة» لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا بعدد من القرى، وكذلك يجرى العمل فى إنشاء كوبرى ملوى العلوى، وجار العمل بعدد 127 عمارة بإجمالى 3180 وحدة سكنية، بالإضافة إلى أعمال شبكات المرافق والطرق بمدينة ملوى الجديدة بإجمالى تكلفة 1.4 مليار جنيه، كما تم التشغيل التجريبى لمصنع العسل الأسود بقرية تونة الجبل بمركز ملوى بعد توقفه لأكثر من 4 سنوات.

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل لجان المصالحات ببعض القرى التى تسمح طبيعتها بذلك، مع إعادة النظر فى القائمين على تلك اللجان وتشكيلها، وتفعيل الخطاب الدينى المعتدل، موجهًا ممثلى الأوقاف بالتركيز على عدم التعصب والتسامح ضمن خطبة الجمعة. ودعا نائب محافظ المنيا كل الأطراف للاستجابة لصوت العقل والقانون، لافتا إلى ضرورة إعلاء قيم التسامح والمساواة بين الجميع، فالدولة الآن تسير فى اتجاه التنمية الحقيقية والتى من شأنها أن تدعم قيم المواطنة من خلال ضخ المشاريع الاستثمارية الكبرى لتشغيل أكبر عدد من شباب القرى، خاصة الأكثر احتياجًا.