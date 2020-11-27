شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ماكيت تصميم أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها بـ ٣٠ مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة القليوبية، أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها بداية ديوان عام المحافظة، وحتى طريق اسكندرية الزراعي، ضمن أعمال تطوير الطرق والمرافق في المحافظة القليوبية.

ويتضمن المشروع الذي تنشر المصري اليوم ماكيت التصميم الخاص به، تطوير طريق الكورنيش ببنها وشارع جامع ناصر وشارع 8 بالإضافة إلى تطوير ميدان البنك العربي الأفريقي، بإجمالي مبلغ ٣٠ مليون جنيه، طبقا لمصدر مطلع داخل ديوان المحافظة.

والأعمال المنوطة بالمشروع، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالفيس بوك، ترميم ورصف سطح الأسفلت المتهالك في المشروع، وعمل جزيرة وسطية بالانترلوك شاملة أعمدة إنارة بالإضافة إلى التشجير أمام المحافظة، وتطوير الميدان العربي الأفريقي، والممشى المتاخم للمباني السكنية، وعمل أماكن انتظار موازي وعمودي، وتحويل شارع البرنسات إلى إتجاه واحد فقط.

واكد البيان أن التصميم راعى مناطق عبور مشاه شامله أماكن مجهزة لعبور ذوي الاحتياجات الخاصة والرامبات الخاصة بها، وعمل مطبات لتخفيف السرعة عند مناطق عبور المشاة، وعدايات مرافق، وتعلية بلاعات الصرف لصرف مياه الأمطار حسب الميول العرضية للطريق.

وتصل مدة المشروع 5 أشهر، تشمل مسطحات الرصف بالمتر المسطح 34000 م2 بإجمالي طول 2 كم للمشروع بالكامل.

تعرف على تفاصيل وماكيت تصميم اعمال تطوير كورنيش النيل ببنها ب ٣٠ مليون جنيه

تعرف على تفاصيل وماكيت تصميم اعمال تطوير كورنيش النيل ببنها ب ٣٠ مليون جنيه

تعرف على تفاصيل وماكيت تصميم اعمال تطوير كورنيش النيل ببنها ب ٣٠ مليون جنيه

تعرف على تفاصيل وماكيت تصميم اعمال تطوير كورنيش النيل ببنها ب ٣٠ مليون جنيه

تعرف على تفاصيل وماكيت تصميم اعمال تطوير كورنيش النيل ببنها ب ٣٠ مليون جنيه

تعرف على تفاصيل وماكيت تصميم اعمال تطوير كورنيش النيل ببنها ب ٣٠ مليون جنيه

تعرف على تفاصيل وماكيت تصميم اعمال تطوير كورنيش النيل ببنها ب ٣٠ مليون جنيه

تعرف على تفاصيل وماكيت تصميم اعمال تطوير كورنيش النيل ببنها ب ٣٠ مليون جنيه

تعرف على تفاصيل وماكيت تصميم اعمال تطوير كورنيش النيل ببنها ب ٣٠ مليون جنيه