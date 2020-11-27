شكرا لقرائتكم خبر عن «ما لا يقوله الرجال» ندوة لغادة مظلوم بمكتبة المستقبل غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة عن تنظيم ندوة بعنوان «ما لا يقوله الرجال» للكاتبة غادة مظلوم في السادسة من مساء غد السبت بمكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافية التابعة للجمعية .

وأشار «حلمى» إلى أن الندوة تأتى من خلال البرنامج الثقافى الذي تنظمه الجمعية في كافة قلاعها الإبداعية والثقافية والذى يتنوع من خلال حزمة من الفعاليات من ندوات ثقافية ومعارض فنية وأمسيات ابداعية تتناغم في سنفونية من خلالها تصل المعلومة إلى المتلقى بطريقة سلسة محببة له .

من جانبه قال فؤاد عدلى مدير مكتبة المستقبل إن الندوة تحاضر فيها غادة مظلوم الكاتبة الصحفية التي تتناول فيها في محاولة جادة في الغوص وتحليل نفسية الرجل، وإنه لفهم الرجل يجب فهم التحديات التي يتعرض لها حيث ينشأ الرجل من صغره على تحمل المسؤلية والأعتماد على النفس وخوفه من المستقبل وتنمية شعور القلق بداخله وكذلك يجب فهم سيكولوجية الرجل … واوضح عدلى ان محاور الندوة تدورحول ما يلهب حماس الرجل لكسب قلب المرأة، المراة المفضلة.. من تكون؟!، الخيار الصعب ،ما يخيف الرجل ولا يبوح به، المراة التي يهرب منها الرجل .