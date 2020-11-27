شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الـ ٥٨ مصنع يقدمون التهنئة لمحافظ بورسعيد لحصوله على أفضل محافظ عربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم شباب الـ ٥٨مصنع، التهنئة لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان لاختياره كأفضل محافظ في الوطن العربى في مسابقة التميز الحكومى العربى وذلك اثناء الزيارة التي قام بها جمعية شباب ال٥٨ مصنع برئاسة استاذ عمرو شيحة واعضاء الجمعية

وأكد الشباب بأن محافظ بورسعيد يعد الداعم الرئيسي لشباب المصانع وكانت هناك متابعة مستمرة منذ بداية المشروع على ارض الواقع حتي قيام شباب المستثمرين بالانتاج والتصدير

موكدين بان المحافظة بورسعيد شهدت تطورا غير مسبوقا تحت راية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجة العمل المتواصل وبذل المجهودات التي تهدف لتحقيق أفضل مستوى للمحافظة وأبناءها، معربا عن فخره بهذا النجاح الذي يجعل بورسعيد من أفضل المدن النموذجية على مستوى العالم العربى .

وقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر إلى شباب ٥٨ مصنع على تلك اللفتة الرائعة، مؤكدا على فخرة بهولاء الشباب التي أصبحت منتجاتهم مثار إعجاب جميع المواطنين بعد أن أصبحت منتجاتهم تغزو الاسواق المحلية والعالمية .