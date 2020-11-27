شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قصر ثقافة وادي النطرون، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

قالت «عبدالدايم» إن البنية الثقافية في مصر شهدت تطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للدولة وتشكيل وعي المواطن بالمعرفة والفكر والابداع.

وأضافت أن افتتاح قصر ثقافة وادي النطرون وإدراجه في منظومة العمل يحقق إحدى محاور عمل الوزارة الرامية إلى التوسع في إنشاء المراكز الثقافية بالمحافظات تحقيقا للعدالة الثقافية التي تهدف إلى إيصال المنتج الفكري والإبداعي لكل أفراد المجتمع ووجهت بتنفيذ البرنامج الفكري والابداعي الذي أعد خصيصا ويتضمن مجموعة الندوات والعروض الفنية والمسرحية والسينمائية إلى جانب تنمية مهارات المرأة بوادي النطرون من خلال الورش الفنية المتعددة واكتشاف الموهوبين من خلال فصول تنمية المواهب ووجهت التهنئة لأبناء وادي النطرون على هذه المنارة الفكرية ودعتهم إلى المشاركة في الفعاليات الفكرية والفنية التي سينظمها القصر فعليا أو من خلال منصته الالكترونية.

من جانبه، قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن محافظة البحيرة تتميز بتعدد المراكز الثقافية ما بين المكتبات وقصور الثقافة ودار الاوبرا مما يسهم في انتشار المعرفة بين أهالى المحافظة، وأكد أنه يقدم كافة أشكال الدعم للأنشطة الثقافية بالبحيرة.

وأوضح الدكتور عواض أن القصر يقع على مساحة 3755 متر مربع يحتوي الدور الأرضي على مسرح يسع إلى 300 مشاهد إلى جانب استغلال الفرغات بالقصر وإنشاء مسرح مكشوف يسع ٣٠٠ مشاهد قاعات، كبار الزوار، اطلاع للأطفال ومتعددة الأغراض، منفذ بيع الكتب ومكاتب إدارية أما الدور الأول يضم قاعتي الفنون التشكيلية ونادي المرأة إضافة إلى مكتبة الكبار والتى تحتوي على جزء من المكتبة الخاصة للناقد الراحل على أبوشادي التي أهدتها أسرته للهيئة، وغرفة إسقاط إلى جانب مبنى إداري ملحق بالقصر.