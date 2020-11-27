شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 35 قضية تموين في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث التموين في أسوان من ضبط 35 قضية تموينية في حملاتها على الاسواق من بينها( 6 ) قضايا مخالفات للمخابز البلدية و( 5 ) قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.

كما تم ضبط ( 3 ) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي و( 10 ) قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و( 11 ) قضية عدم حمل شهادة صحية.