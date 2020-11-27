شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 735 حكم قضائي في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت مديرية امن اسوان خلال حملاتها اليومية لضبط الصادر ضدهم احكام من تنفيذ 735 حكم قضائي وبيانها كالتالي :( 137) حكم حبس جزئي و( 29 ) حكم حبس مستأنف و( 388 ) أحكام غرامات و( 178 ) أحكام لمخالفات متنوعة. تاتي الحملات تنفيذا لتوجيهات مدير امن اسوان لاعادة الانضباط للشارع الاسواني . الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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