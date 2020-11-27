شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 371 مخالفة مرورية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة مرور أسوان حملاتها اليومية لضبط المخالفات، حيث تم ضبط ( 371 ) مخالفة مرورية متنوعة ففي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة حيث أسفر الفحص عن ضبط ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطي لمخدر حشيش وبانجو.

كما تم ضبط عدد (3)تروسيكل وتوك توك بدون تراخيص والتصالح الفوري في ( 53 ) مخالفة وتحرير ( 110 ) مخالفة غرامة ونش سحب تراخيص و(50)حالة عدم قبول التصالح وتحرير ( 50 ) مخالفة تجاوز حد السرعة وتحرير ( 100 ) مخالفة متنوعة.