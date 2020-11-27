شكرا لقرائتكم خبر عن «حانة ماريان» بمركز الجيزة الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات عروض شباب المخرجين بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، بالعرض المسرحي «حانة ماريان» المقام على مسرح المركز الجيزة الثقافي، ويستمر العرض لمدة ثلاث ايام ويتناول العرض قصة محقق يبحث في جريمة قتل راقصة غجرية في قصر أحد الأثرياء وأن خطوط الجريمة متشابكة وأكثر من طرف مشتبة فيه واستطاع المحقق في النهاية الوصول إلى القاتل.

العرض بطولة محمود حسن، فاطيما محمد، جهاد غالي، مريم سمير، عمر حسام، أحمد العزوني، أحمد حافظ، وليد أسامة، يارا حسين، أسماء أبوبكر، عزت وردي، تأليف طارق حمدي، إخراج نور عفيفي.