شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مكرم محمد أحمد بوعكة صحية.. و"الأعلى للإعلام" يتمنى له الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى. وتمنى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وأعضاء المجلس، بالشفاء للكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد ، وأن يعود لأسرته وقراءه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، مضيفا أن الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف فى بلاط صاحبة الجلالة.

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