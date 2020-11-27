شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الراحل حافظ أبو سعدة بعد صلاة المغرب بمسجد أبو المكارم فى صلاح سالم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم أسرة الحقوقى الراحل حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مراسم العزاء غدا السبت عقب صلاة المغرب، بمسجد أبو المكارم بشارع صلاح سالم أسفل كوبرى الفردوس.

وكان قد شيع جثمان الحقوقى الراحل حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى مثواه الأخير بمقابر الراحة، على طريق العين السخنة بالقاهرة الجديدة.

ويذكر أن المحامية بالنقض، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، كانت قد أعلنت وفاة زوجها الحقوقى، حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن عمر ناهز 55 عاما، حيث كتبت عبر حسابها على فيس بوك: "حب عمرى وأبو أولادى وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمرى مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامى والمناضل الحقوقى.. لبى نداء ربه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له.. وادعولنا".