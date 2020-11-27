شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. "التعليم": 5 فبراير آخر أيام الترم الأول بالعام الدراسى 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم كما يلى:
التعليم: 5 فبراير المقبل آخر يوم بالترم الأول بالعام الدراسى 2021
قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد قيامها
أمطار خفيفة بالقاهرة الكبرى اليوم والصغرى بالعاصمة 14 درجة
تعديلات جداول تشغيل القطارات مع إدخال عربات روسية جديدة للخدمة
وزيرة الهجرة ومحافظ دمياط تشهدان خطبة الجمعة داخل مسجد الرحمة برأس البر.. صور
الأرصاد تتوقع غدا أمطارا متوسطة على الإسكندرية ومطروح والصغرى بالعاصمة 14
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