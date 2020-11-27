شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال محسن فخرى زادة المدير الأول للبرنامج النووى الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل باغتيال محسن فخرى زادة المدير الأول للبرنامج النووى الإيرانى، ويعتبر محسن فخرى المدير الأول للبرنامج النووى تم بمنطقة دماوند بمحافظة طهران.



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