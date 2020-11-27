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شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء": 40 مليون دولار للبحث والاستكشاف لتنمية الثروات المعدنية بجنوب الوادى منذ 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف ، أوضح خلاله أن الدولة قامت بتشجيع عمليات الاستكشاف وعمليات تقييم الخامات بمنطقة جنوب الوادي، باستثمارات وصلت إلى 40 مليون دولار للبحث والاستكشاف من خلال 15 بعثة حقلية، ووصلت قيمة الصادرات من الخامات والمنتجات المعدنية إلى 246 مليون دولار خلال العامين السابقين.
وكان المركز قد نشر إنفوجرافا أشار خلاله إلى أن بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال" توقع في تقرير له أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا؛ حيث يُرجح البنك أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًّا بنسبة 3.5% بنهاية 2020، على أن يتراجع إلى 2.8% في 2021 ليعاود ارتفاعه مرة أخرى في 2022 مسجلاً 5%.
ولا يتوقع البنك أي تخفيض جديد في أسعار الفائدة بعدما تجتمع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر المقبل، على أن ينتهي العام على المعدلات الحالية نفسها، مع هبوط التضخم إلى 5.5% في 2021.
ويرى البنك أنه لا يجب أن تكون أعباء الديون مصدر قلق بالنسبة للديون الناشئة والمبتدئة؛ حيث إن غالبية الديون بالعملة المحلية ويتم تمويلها في الغالب من السكان المحليين؛ مما يعني أن الديون الخارجية غير مقلقة.
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