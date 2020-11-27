شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة آونتي».. ماراثون دراجات للفتيات في بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تحت شعار «صحة آونتي» انطلق ماراثون الفتيات من منطقة قري وادي كركر النوبية جنوب أسوان، والذي تنظمه مبادرة كوما وايدي باسوان تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواءاشرف عطية محافظ اسوان. شهد انطلاق المارثون العميد طارق لطفي رئيس مركز ومدينة اسوان ونائبه لشؤن القري قاسم معتصم، حيث اطلق رئيس المدينة اشارة انطلاق المارثون من بوابة وادي كركر بمشاركة 50 فتاة يحملن علم مصر لمسافة نحو 5 كيلو متر وتم كتابة ارقام المتسابقات باللغة النوبية. وقالت حفصة امبركاب مؤسس المبادرة، إن المبادرة أطلقنا عليها صحة اونتي بمعني صحة القمر باللغة النوبية، لافتة إلى أن اليوم ضم ماراثون ترفيهي بالدراجات للفتيات بهدف التوعية باهمية الرياضة خاصة بين الفتيات وتغيير الصورة بان هذه الرياضة تصلح للشباب فحسب واختتم الماراثون بورشة عمل بدار مناسبات كركر عن تعليم اللغة النوبية لجميع المشاركات في الماراثون. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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