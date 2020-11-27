شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الخميس (تعرف على موقف منطقتك) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الجمعة خريطة تتضمن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غداً السبت حتى الخميس المقبل 3 ديسمبر وهي كالآتي :

يوم السبت 28 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح – رشيد – بلطيم- السلوم ) .

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) .

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية ) .

يوم الأحد 29 نوفمبر 2020 :

لا يوجد أمطار

يوم الإثنين 30 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( مطروح – السلوم ) .

يوم الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 :

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح – رشيد – بلطيم – السلوم – بورسعيد – العريش – رفح ) .

الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية ) .

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 :

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية – مطروح- رشيد – بلطيم- – السلوم ) .

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد – العريش – رفح ) .

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة ) .

الخميس 02 ديسمبر 2020:

لا يوجد أمطار

واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، كما انه يتم تحديث التنبؤات يومياً.

الأمطار من السبت حتى الخميس 3 ديسمبر by Karima Hassan on Scribd