شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فاعليات القافلة الطبية بقرية الرائد بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أختتمت القافلة الطبية بقرية الرائد بفيصل بالسويس، فاعليتها والتى تم تنظيمها على مدار يومين بمركز شباب الرائد، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة والسكان. وكانت القافلة قد شهدت إقبالاً كثيفاً من أهالى الرائد والقرى المجاورة، وأشرف على تنفيذها منسقى ومسؤولى القوافل العلاجيه بمديرية الصحة بالسويس، د.عفاف عبدالفتاح منسق القوافل، والأستاذه منال مرقص مسؤول مالى وإدارى القوافل والأستاذ منير عزب مسؤول مركز معلومات القوافل ومسؤولة الإمداد والتموين الطبي الدكتوره أيه إبراهيم والأستاذ صابر حامد مسؤول الموقع وسط حضور صفوة من الأطباء بمختلف المجالات الطبية. وقامت الدكتوره نجلاء عبدربه مدير الإدارة الصحية بفيصل يرافقها ماجد سامى مشرف أمن الإدارة الصحية بفيصل بمتابعة سير عمل القافله وتذليل العقبات . يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات طبيه ذات جوده للمواطنين كافه ولا سيما أهلنا بالمناطق النائية. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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