شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمع المدني يدعم مستشفيات الشرقية بأجهزة ومستلزمات طبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة بالمحافظة، بهدف تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة. وأشاد وكيل وزارة الصحة بالدور الهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلبة ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بالمنظومة، لافتا إلى أنه تم دعم مستشفي الإبراهيمية المركزي، بوحدة أسنان متكاملة، وجهاز أشعة للوحدة، وجهاز تحليل غازات بالدم ABG، وجهاز كاشف وريد، وفريزر لمعمل المستشفي، بتكلفة تقديرية بلغت ٢٦٣.٦ ألف جنيه، كما تم دعم مستشفي ديرب نجم المركزي، بمواتير قوة ٣ حصان لرفع كفاءة ضخ المياه للأدوار العلوية، ولوحة إلكترونية للتحكم في عمل الفلاتر والمواتير داخل المحطة أوتوماتيكي، لرفع كفاءة محطة معالجة المياه بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي، بتكلفة تقديرية بلغت ١٠٠ ألف جنيه، وأيضا دعم مستشفي ههيا المركزي، بعدد ٢ جهاز كاست للأشعة، بتكلفة تقديرية بلعت ٣٦ ألف جنيه، ودعم مستشفي الحسينية المركزي، بمستلزمات ومحاليل طبية، وجهاز UBS لقسم الأشعة بالمستشفي، بتكلفة تقديرية بلغت ٩٠٠٠ جنيه. وكلف وكيل الوزارة مديري المستشفيات بسرعة إنهاء إجراءات التبرع، وتشغيل الأجهزة، ودخولها الخدمة لصالح المرضي بالمحافظة. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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