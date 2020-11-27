شكرا لقرائتكم خبر عن السويس: تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة بالأحياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس، اجتماع اليوم الجمعة بمكتبه، بحضور رئيس حي الأربعين ومدير الأزمات والكوارث بالمحافظة ومساعدي رؤساء الأحياء وفريق الطوارئ والتدخل السريع ومديري ومسؤولي ومشرفي قطاعات النظافة على مستوى الأحياء وادارة المتابعة بالمحافظة لمناقشة تكثيف أعمال النظافة على مستوى جميع قطاعات الأحياء ومراجعة وتفريغ صناديق القمامة المنتشرة بالشوارع واستبدال أي صناديق قمامة قديمة.

وشدد السكرتيرالعام على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من شوارع السويس أكثر من مرة يوميًا والاستفادة من المعدات الجديدة بالأحياء، والمرور الدوري من لجان المتابعة على مستوى المحافظة والأحياء لرصد المخلفات وأماكن تجمع القمامة والتنسيق الكامل مع فريق الطوارئ لرفع التراكمات والمخلفات القديمة ببعض المناطق، مكلفا مدير الصيانة بالورش بجهاز النظافة باستكمال خطة الصيانة للمعدات والسيارات بصفة مستمرة.