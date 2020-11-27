التحفظ علي 2623 لتر سولار مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أمر المستشار حسن أباظة رئيس نيابة برج العرب بالإسكندرية، بالتحفظ علي 2623 لتر سولار مدعم تم ضبطها بمستودع سولار متوقف قبل بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة. تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بضبط 2623 لتر سولار مدعم بمنطقة برج العرب المنطقة الصناعية الثانية بمستودع سولار متوقف. تم ضبط المسؤول عن تجميعها وبمواجهته قرر الاتجار بها من خلال طلمبة بدون ترخيص وبدون الرجوع للجهات المختصة. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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