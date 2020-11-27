شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب الأحزاب والسياسيين» تنعى والد عضو التنسيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانا نعت فيه بمزيد من الحزن والأسى وفاة والد الطيار أحمد مشعل عضو التنسيقية . وقالت التنسيقية في بيانها:«نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهلة وذويه الصبر والسلوان». الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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