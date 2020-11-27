شكرا لقرائتكم خبر عن نائبات تنسيقية «شباب الأحزاب» يشاركن جامعة بنها احتفالية مناهضة العنف ضد المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الاحتفالية التي نظمتها جامعة بنها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، بحضور سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، ونشوي الشريف عضو مجلس النواب.

تأتي احتفالية الجامعة لرفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم من أشكال العنف المتعددة، ودورها الهام في وضع حد للعنف الذي يؤثر على امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء في حياتها اليومية، الأمر الذي يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام.

وفي نهاية الاحتفالية، كرم رئيس الجامعة الدكتور جمال السعيد، سعيد والشريف، تقديرًا لجهودهن في تقديم خبرات ومعارف جديدة لطالبات جامعة بنها.